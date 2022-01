Probabili formazioni Verona-Bologna

Mihajlovic chiede un ultimo sforzo a Dominguez, che durante la pausa si opererà. Arnautovic non al meglio ma stringe i denti: o lui o Sansone in attacco in coppia con Orsolini. Tudor confida nel "magic moment" di Barak e Caprari. Le probabili formazioni di Verona-Bologna, in diretta dalle ore 20.45 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Il Verona per dare continuità al bel successo ottenuto in trasferta contro il Sassuolo, il Bologna invece per tornare a muovere la classifica dopo gli ultimi due ko consecutivi contro Cagliari e Napoli. La squadra di Tudor arriva al match con 30 punti, tre in più rispetto a quelle ottenuti dai rossoblù (una gara in meno, quella contro l’Inter). Verona-Bologna, in diretta dalle ore 20.45 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, aprirà la 23^ giornata di Serie A.

Verona, Ceccherini c'è: Depaoli dal 1' leggi anche Tudor: "Simeone in crescita, tornerà al gol" Tudor recupera Ceccherini che giocherà dall’inizio in difesa insieme a Gunter e Casale, tra i pali spazio a Pandur. Conferma dal primo minuto per Depaoli che sarà impiegato come esterno destro di centrocampo, dall’altra parte spazio a Lazovic mentre in mezzo agiranno Ilic e Veloso. Nei due trequartisti intoccabile Barak, autore di una tripletta nel turno precedente, al suo fianco Caprari: toccherà a loro rifornire l’unica punta Simeone.

VERONA (3-4-2-1) La probabile formazione: Pandur; Ceccherini, Gunter, Casale; Depaoli, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor.

Bologna, De Silvestri non convocato Il dubbio principale, come ammesso dallo stesso Mihajlovic alla vigilia, riguarda le condizioni di Arnautovic: se è al 100% gioca, altrimenti inizio in panchina per lui, con Sansone dal 1'. Orsolini è recuperato e giocherà, così come Dominguez, che si opererà dopo questa gara ma l'intenzione di Sinisa è quella di schierarlo, con Viola pronto a subentrare a gara in corso. In difesa, Bonifazi con Medel e Theate. Non convocato De Silvestri, giocherà Skov Olsen.