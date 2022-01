Il futuro di Barak

Verona già alla ricerca di un trequartista, per non farsi trovare impreparato a giugno. Se a gennaio, infatti, Barak non si muoverà di certo, l'Hellas teme che a fine campionato possa arrivare una big per il suo trequartista. Vendere a una buona cifra avendo già la soluzione in casa è la strategia del Verona