Le parole di Beppe Marotta nel pre-partita:

"Non ci siamo ancora posti il 'problema' del futuro capitano, i candidati sono tanti ma ci tengo a sottolineare come si possa continuare anche con Handanovic. Spallata decisiva al Milan? E' un derby e come tale va vissuto, mancano però ancora 15 partite e 45 punti potenziali: sarà na giornata interlocutoria a prescindere dal risultato. Sicuramente non mancano le motivazioni e vogliamo proseguire il nostro ruolino che ci vede primi in classifica. Il rinnovo di Perisic? Ringraziamo la proprietà per l'investimento su Gosens, ora la competitività nella rosa è più alta. Perisic è un serissimo professionista, potrebbe anche essere utilizzato sulla destra: è una pedina importante nel gioco di Inzaghi, certamente l'arrivo di Gosens non vuole limitare il suo spazio. Riguardo a Brozovic, vogliamo proseguire insieme: è quanto desidera la società e lo stesso giocatore. Spero si possa chiudere velocemente"