Dopo la chiusura del mercato invernale, una rinnovata Salernitana affronta all'Arechi lo Spezia per provare a strappare punti che la riportino in corsa per la salvezza. Colantuono riparte dalle certezze affidandosi alle qualità di Verdi e Ribery dietro Mousset. Thiago Motta risponde con Manaj insieme a Verde e Gyasi. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD