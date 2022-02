La Roma di José Mourinho a caccia di un successo che manca da due giornate (due pareggi e due vittorie negli ultimi quattro turni di campionato), sfida all’Olimpico il Verona reduce dal netto successo contro l’Udinese. 40 i punti ottenuti fino a questo momento dai giallorossi, 36 invece quelli conquistati da Simeone e compagni. Il fischio d’inizio di Roma-Verona , gara valida per la 26^ giornata di Serie A, è previsto per le ore 18.

Roma in emergenza, Mou torna alla difesa a 4

4 positivi nella Roma: i casi squadra per squadra

Piena emergenza in casa Roma, con Josè Mourinho che – anche a causa della positività al Covid di quattro calciatori – si ritrova con ben nove indisponibili per la gara contro il Verona e con il dubbio Zaniolo (frenato da un risentimento muscolare) che verrà sciolto solo all’ultimo. L’allenatore portoghese pensa a un 4-3-1-2 con un ritorno alla difesa a quattro, dove non ci sarà lo squalificato Mancini e l’infortunato Ibanez, con Karsdorp a destra, Smalling e Kumbulla in mezzo e Maitland-Niles a sinistra. A centrocampo spazio al trio composto da Veretout, Crstante e Sergio Oliveria, davanti a loro agirà Pellegrini: a lui il compito di rifornire il tandem offensivo formato da Felix Afena-Gyan e Abraham.