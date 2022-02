Probabili formazioni di Sampdoria-Empoli

Obiettivo riscatto per Sampdoria ed Empoli che alle ore 15.00 si sfideranno a Marassi. Blucerchiati e azzurri sono reduci da un momento negativo e hanno bisogno dei tre punti per allontanare la zona calda della classifica. La Samp, reduce dal ko contro il Milan, ha vinto solo una delle ultime otto partite disputate. L'Empoli, invece, va ancora a caccia del primo successo nel 2022: l'ultima vittoria risale al 12 dicembre, contro il Napoli. Poi 3 sconfitte e 5 pareggi.

Giampaolo cambia modulo: dal 4-4-1-1 visto contro il Milan si passa al 4-3-1-2 con il ritorno dal primo minuto di Quagliarella . L'attaccante non gioca un match dall'inizio dal 9 gennaio, contro il Napoli. Al suo fianco di sarà Caputo , con Sensi trequartista. Recuperato Yoshida che giocherà in difesa con Colley. A centrocampo Candreva ed Ekdal saranno le mezzale ai fianchi di Rincon .

SAMPDORIA (4-3-1-2) la probabile formazione : Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Ekdal; Sensi; Caputo, Quagliarella. All.: Giampaolo

La probabile formazione dell'Empoli

Andreazzoli pensa a un solo cambio rispetto all'undici che ha pareggiato contro il Cagliari. Sulla trequarti spazio a Henderson, con Cutrone inizialmente in panchina. A completare l'attacco ci saranno Bajrami e Pinamonti. In difesa confermati Stojanovic e Parisi sugli esterni e la coppia Romagnoli-Viti in mezzo. Le chiavi del centrocampo verranno affidate ad Asslmani con Bandinelli e Zurkowski che completeranno il reparto.