La 26^ giornata: numeri, statistiche e curiosità

Juventus-Torino, venerdì 18 febbraio, ore 20:45

Derby numero 154 in Serie A tra le due squadre e precedenti nettamente favorevoli alla Juventus, che ha vinto in 74 occasioni contro i 35 successi del Torino (44 i pareggi). Di recente, poi, il dominio bianconero è stato evidente: i granata infatti hanno vinto soltanto uno degli ultimi 31 derby della Mole in Serie A, 2-1 nell'aprile 2015 con i gol di Darmian e Quagliarella. Poi, in questo lasso di tempo, 7 pareggi e ben 23 sconfitte. Nelle ultime 21 gare di A contro il Toro, inoltre, la Juve è sempre andata in gol e l'ultima volta che è rimasta a secco risale al febbraio 2008 (0-0). La Juve è anche la gara che ha sconfitto più volte il Torino in Serie A (74) e quella che nel torneo ha realizzato più reti contro i granata (237). Tra i singoli, fari puntati su Paulo Dybala che potrebbe servire il suo 50º assist in Serie A (è a quota 49): sarebbe il terzo argentino a tagliare questo traguardo dall'inizio dello scorso decennio dopo Gomez (70) e Palacio (57). Periodo positivo per Josip Brekalo, che ha segnato tre degli ultimi sette gol del Torino in Serie A: già a quota 6 reti, il croato è a ad un solo gol dal suo miglior score realizzativo in una singola stagione nei cinque principali campionati europei (7 gol nel 2020/21 con il Wolfsburg).

Sampdoria-Empoli, sabato 19 febbraio ore 15

Risale al maggio 2019 l'unica vittoria dell'Empoli nelle 11 gare più recenti contro la Sampdoria: nelle restanti 10 i blucerchiati sono sempre rimasti imbattuti, ottenendo 6 vittorie e 4 pareggi. Gli azzurri sono chiamati a sfatare anche il tabù "Ferraris": in sette delle ultime otto trasferte di Serie A in Liguria i toscani non hanno trovato il successo e in tre delle cinque più recenti non sono andati a segno. La squadra di Giampaolo non sta vivendo un periodo positivo e le cinque sconfitte nelle sei giornate di campionato disputate nel 2022 ne sono la dimostrazione. Un occhio di riguardo va a Candreva e Pinamonti: tra le avversarie affrontate più di una volta in Serie A, l'Empoli è la squadra contro la quale il centrocampista blucerchiato ha la miglior media gol (uno ogni 154 minuti); l'attaccante azzurro, invece, può diventare il nono diverso giocatore dell'Empoli ad andare in doppia cifra in una stagione di Serie A (9 gol finora) ma il primo a riuscirci prima di compiere 24 anni.

Roma-Hellas Verona, sabato 19 febbraio, ore 18

Vorrà riscattare la sconfitta della gara di andata la Roma di Mourinho, che ha vinto cinque delle ultime sette gare in Serie A contro il Verona. I giallorossi sono andati a segno in 24 delle ultime 25 sfide in campionato contro i veronesi, eccezion fatta per la partita persa a tavolino nel settembre 2020 (che era terminata 0-0 sul campo). Qualora la squadra di Tudor dovesse riuscire a conquistare i tre punti, sarebbe la prima volta dalla stagione 1968/69 che i gialloblù vincono entrambe le sfide stagionali contro la Roma. I ragazzi di Mourinho dovranno prestare particolare attenzione all'attacco del Verona, che è l'unico club nei principali 5 campionati europei ad avere tre giocatori con almeno nove gol segnati nella stagione in corso. Occhio anche ad Abraham: l'inglese è il giocatore che ha segnato di più in Serie A dalla diciottesima giornata in avanti, sette gol.

Salernitana-Milan, sabato 19 febbraio, ore 20:45

Sono cinque i precedenti in Serie A tra Salernitana e Milan e non ci sono pareggi: una vittoria per i granata e quattro per i rossoneri, che tutte le volte che hanno incrociato i campani hanno realizzato almeno 2 gol. Sono 12 le reti totali a bilancio, con una media di 2,4 a incontro, la più alta registrata contro una singola avversaria attualmente nella competizione. La Salernitana ha conquistato solamente 4 dei 13 punti attuali contro avversarie che occupano la metà alta della classifica, mentre il Milan ha guadagnato 31 punti contro squadre nella metà bassa (solo il Napoli ha fatto meglio con 34). La squadra di Pioli proverà ad affidarsi a Leao e Giroud: il primo è stato coinvolto in cinque delle ultime otto reti rossonere, ma è rimasto a secco in ciascuna delle ultime sei di campionato contro squadre neopromosse; il secondo, che ha segnato 7 gol in 9 presenze da titolare, potrebbe segnare la sua prima rete lontana da San Siro.

Fiorentina-Atalanta, domenica 20 febbraio, ore 12:30

Fu la Fiorentina a conquistare i tre punti nella gara di andata: lo scorso settembre la Viola si impose 2-1 al Gewiss Stadium , ma è stata l'unica vittoria nelle ultime sei di campionato contro la squadra di Gasperini (1 pareggio e 4 sconfitte). Dopo una serie di 18 trasferte consecutive senza successi, i nerazzurri hanno vinto le ultime due partite al "Franchi" giocate in Serie A, ma non hanno mai ottenuto più successi di fila fuori casa contro questa avversaria. L'Atalanta non sta vivendo un periodo brillante: dopo sei vittorie consecutive, infatti, ha ottenuto appena un successo nelle ultime sette partite di Serie A (4 pareggi e 2 sconfitte). I ragazzi di Italiano, invece, hanno conquistato i tre punti in sei delle ultime otto partite casalinghe in campionato (1 pareggio e una sconfitta). Pericolo Piatek per l'Atalanta: il pistolero ha segnato tre gol in altrettante partite di campionato contro i nerazzurri, contro nessuna squadra ha fatto meglio nei cinque grandi campionati europei.