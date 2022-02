Le scelte di Giampaolo

Ritorno al 4-3-1-2 per i blucerchiati, dove in attacco Quagliarella affianca Caputo. A sostegno c’è la new entry di gennaio Sabiri e non Sensi, out a causa di una gastroenterite. In regia c’è Ekdal, dietro fiducia a Ferrari e Murru con Falcone in porta