Termina in parità alla Dacia Arena, 1-1 che nega ai biancocelesti il sorpasso all'Atalanta al 5° posto. In avvio non sbaglia Deulofeu, bravo a sfruttare la sponda di Perez. Makengo spreca il raddoppio, infortunio per Pedro mentre Felipe Anderson pareggia prima dell'intervallo. Poca fortuna al tiro per Cabral e Zaccagni come Molina, fermato dalla traversa al 92'. Sfuma la terza vittoria di fila per Sarri, Cioffi resta a +4 sul terzultimo posto

PAGELLE