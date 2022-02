Colpo grosso del Sassuolo che sbanca 2-0 San Siro e lascia l'Inter alle spalle del Milan in classifica. Apre le marcature in avvio Raspadori, con un destro dal limite che trafigge un non perfetto Handanovic. Al 26' ecco il bis di Scamacca che, di testa, bacio il palo e trova la rete. Nel secondo tempo forcing dei nerazzurri che creano numerose occasioni, senza trovare però il gol della speranza

PAGELLE