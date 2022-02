Probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria

L'Atalanta per la Champions, la Sampdoria per la salvezza. Gasperini lancia Malinovsky accanto a Boga, ma potrebbe convocare Muriel, facendolo partire dalla panchina. Giampaolo ritrova Sensi punta sulla coppia d'attacco Quagliarella-Caputo. Prima convocazione per Giovinco. Le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre Condividi

Atalanta-Sampdoria è il match che chiude la 27^ giornata di Serie A. Un 'monday night' che vedrà le due squadre cercare punti per obiettivi differenti. La 'Dea' deve riscattare la sconfitta di Firenze e non perdere di vista il quarto posto, occupato dalla Juventus. I blucerchiati, a quota 26 punti, vogliono allontanarsi ancora dalla zona calda della classifica. Dopo il successo dello scorso weekend con l'Empoli, gli uomini di Giampaolo vogliono tornare a fare punti in trasferta (ultimo punto conquistato all'Olimpico contro la Roma il 22 dicembre). Calcio d'inizio alle 20:50.

Possibile convocazione per Muriel? leggi anche Europa League, le squadre qualificate agli ottavi Gasperini conferma il 3-4-1-2. In attacco, a causa delle assenze di Zapata, Miranchuk e Ilicic, spazio ancora a Malinovskyi al fianco di Boga, con Pasalic che agirà alle loro spalle. Non è da escludere il recupero in extremis di Muriel, che - nel caso - potrebbe anche scendere in campo nel finale, per qualche minuto. Davanti a Musso, il trio difensivo sarà composto da Toloi, Scalvini e Palomino (Djimsiti e Demiral devono scontare un turno di squalifica). Sulle corsie esterne di centrocampo, Hateboer a destra e Maehle a sinistra, mentre al centro giocheranno Koopmeiners e Freuler.

ATALANTA (3-4-1-2) probabile formazione: Musso; Toloi, Scalvini, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Boga. All.: Gasperini.

Torna Sensi, prima convocazione per Giovinco approfondimento Marcatori all time, Quagliarella supera Boniperti Assenze importanti anche in casa Samp. Non ci saranno gli squalificati Candreva e Bereszynski, oltre agli infortunati Damsgaard, Askildsen e Gabbiadini. Giampaolo si affida nuovamentre a Falcone tra i pali. Nel 3-4-1-2, linea difensiva composta da Colley, Ferrari e Magnani. A centrocampo ci saranno Augello, Rincon, Ekdal e Conti. Sulla trequarti, torna Sensi che fornirà assistenza alla coppia d'attacco Caputo-Quagliarella. Prima convocazione ufficiale con la sua nuova squadra per Sebastian Giovinco, che partirà dalla panchina.