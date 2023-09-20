Serie A, classifica marcatori di tutti i tempi: Berardi aggancia Dybala e Graziani
Con la rete decisiva contro il Torino, Berardi raggiunge quota 131 gol in Serie A. Tredicesima stagione andando a segno nel massimo campionato, raggiunti Dybala e Graziani nella classifica dei marcatori all-time in A. Non solo: è il miglior marcatore italiano ancora in attività (dopo il recente ritiro di Immobile). E adesso punta...
- Sono 131 i gol del capitano del Sassuolo, che contro il Torino ha inaugurato la sua 13^ stagione di A andando a segno
- Nella classifica dei marcatori all-time del campionato italiano è ora 42°: ha agganciato Francesco Graziani e Paulo Dybala (con cui presumibilmente "lotterà" in questa stagione)
- Intanto, dopo il ritiro di Immobile annunciato il 14 agosto (con 201 gol) è il miglior marcatore italiano in A ancora in attività
- Appena un gol sopra a Berardi e Dybala c'è Lautaro Martinez a quota 132 reti, attualmente il miglior marcatore all-time in Serie A ancora in attività (e il miglior straniero)
- Lautaro è 40° in classifica a pari con Altobelli: punta Pruzzo (39°, 133 gol)
- ROBERTO MANCINI: 156 gol
- FILIPPO INZAGHI: 156 gol
- ZLATAN IBRAHIMOVIC: 156 gol
- GIGI RIVA: 156 gol
- 157 GOL
- 344 presenze in Serie A
- Gol segnati con le maglie di Vicenza, Brescia, Palermo, Fiorentina, Roma, Genoa, Juventus e Hellas Verona
- 163 GOL
- 366 presenze in Serie A
- Gol segnati con le maglie di Varese, Cagliari, Inter e Juventus
- 167 GOL
- 322 presenze in Serie A
- Gol segnati con le maglie di Juventus e Torino
- 168 GOL
- 405 presenze in Serie A
- Gol segnati con le maglie di Atalanta, Bologna e Napoli
- 174 GOL
- 423 presenze in Serie A
- Gol segnati con le maglie di Roma, Inter e Napoli
- 178 GOL
- 443 presenze in Serie A
- Gol segnati con la maglia della Juventus
- 181 GOL
- 550 presenze in Serie A
- Gol segnati con le maglie di Ascoli, Udinese, Napoli, Juventus, Torino e Sampdoria
- 183 GOL
- 318 presenze in Serie A
- Gol segnati con le maglie di Fiorentina, Roma e Inter
- 188 GOL
- 514 presenze in Serie A
- Gol segnati con le maglie di Piacenza, Verona, Parma, Milan, Fiorentina, Genoa, Bologna, Palermo, Empoli e Pescara
- 188 GOL
- 478 presenze in Serie A
- Gol segnati con la maglia della Juventus
- 188 GOL
- 344 presenze in Serie A
- Gol segnati con le maglie di Foggia, Lazio, Sampdoria e Bologna
- 190 GOL
- 400 presenze in Serie A
- Gol segnati con le maglie di Juventus, Padova, Fiorentina, Milan e Napoli
- 201 GOL
- 350 presenze in Serie A
- Gol segnati con le maglie di Genoa, Torino e Lazio
- 205 GOL
- 452 presenze in Serie A
- Gol segnati con le maglie di Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia
- 209 GOL
- 445 presenze in Serie A
- Gol segnati con le maglie di Empoli e Udinese
- 216 GOL
- 459 presenze in Serie A
- Gol segnati con le maglie di Milan, Napoli e Juventus
- 216 GOL
- 367 presenze in Serie A
- Gol segnati con le maglie di Inter, Milan e Juventus
- 225 GOL
- 291 presenze in Serie A
- Gol segnati con le maglie di Milan e Roma
- 250 GOL
- 619 presenze in Serie A
- Gol segnati con la maglia della Roma
- 274 GOL
- 537 presenze in Serie A
- Gol segnati con le maglie di Pro Vercelli, Lazio, Juventus e Novara