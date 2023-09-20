Con la rete decisiva contro il Torino, Berardi raggiunge quota 131 gol in Serie A. Tredicesima stagione andando a segno nel massimo campionato, raggiunti Dybala e Graziani nella classifica dei marcatori all-time in A. Non solo: è il miglior marcatore italiano ancora in attività (dopo il recente ritiro di Immobile). E adesso punta...

LE PAGELLE DI SASSUOLO-TORINO 2-1