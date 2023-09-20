 Serie A, classifica marcatori di tutti i tempi | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Serie A, classifica marcatori di tutti i tempi: Berardi aggancia Dybala e Graziani

la classifica fotogallery
23 foto
©IPA/Fotogramma

Con la rete decisiva contro il Torino, Berardi raggiunge quota 131 gol in Serie A. Tredicesima stagione andando a segno nel massimo campionato, raggiunti Dybala e Graziani nella classifica dei marcatori all-time in A. Non solo: è il miglior marcatore italiano ancora in attività (dopo il recente ritiro di Immobile). E adesso punta...

LE PAGELLE DI SASSUOLO-TORINO 2-1

ALTRE FOTOGALLERY

La classifica di Premier League 2026-2027

PREMIER LEAGUE

Dopo la vittoria del Manchester City contro il Crystal Palace, il Liverpool pareggia nuovamente...

21 foto

Calciomercato, i migliori calciatori svincolati

Calciomercato

Manca sempre meno alla fine del calciomercato, che chiuderà in Serie A lunedì 1 settembre alle...

47 foto

Asllani lascia l'Inter: ufficiale all'Al Jazira

Calciomercato

Asllani è un nuovo giocatore dell'Al Jazira: lascia l'Inter in prestito con obbligo di riscatto...

137 foto

Serie A, quattro ufficialità sabato

Calciomercato

Nella giornata di sabato sono quattro le ufficialità in Serie A: Franck Kessie è ufficiale...

160 foto

Palermo, ufficiale l'arrivo di Gabrielloni

Calciomercato

Il Palermo ufficializza l'arrivo di Gabrielloni. L'Avellino piazza in attacco il colpo Cheddira....

163 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Dove vedere Sassuolo-Torino in tv

    guida tv

    La sfida della 2^ giornata tra Sassuolo e Torino si gioca sabato 29 agosto alle 18.30 e sarà in...

    Dove vedere Fiorentina-Frosinone in tv

    guida tv

    La partita tra Fiorentina e Frosinone della 2^ giornata di Serie A si gioca sabato 29 agosto alle...

    Dove vedere Monza-Udinese in tv

    guida tv

    La partita tra Monza e Udinese della 2^ giornata di Serie A si gioca sabato 29 agosto alle ore...