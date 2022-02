Le parole di Nedved nel pre-partita, visibilmente commosso: "Oggi è davvero difficile per me parlare di calcio, visto quello che sta succedendo in Ucraina. La gente non si merita queste sofferenze. Ne abbiamo parlato con i ragazzi, condivido totalmente le parole di Szczesny. Ha detto che se la sentiva di giocare, ma non è facile: è normale che l'attenzione non sia rivolta tutta al calcio, ma a quello che ci succede intorno. Io mi aspetto che anche la Repubblica Ceca si rifiuti di affrontare la Russia, mi chiedo cosa stia aspettando. Oggi è una partita decisiva per il prosieguo del campionato, perché può significare tanto. Kean e Vlahovic possono fare molto bene insieme"