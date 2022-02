In corso Spezia-Roma

Mourinho (squalificato, in panchina c'è Foti) affronta Thiago Motta schierando Zalewski: esordio da titolare in Serie A per il polacco classe 2002, in campo al posto di Vina. Panchina per Zaniolo. Tra i liguri il reparto offensivo può contare su Nzola supportato da Agudelo e Verde. Sala costretto al forfait dopo 12' per un infortunio muscolare: al suo posto Maggiore. Al 45' rosso per doppia ammonizione ad Amian, che lascia lo Spezia in dieci per tutta la ripresa.