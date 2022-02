João Pedro ha preso parte a quattro gol (tre reti e un assist) nelle ultime quattro sfide contro il Torino in Serie A, dopo che non aveva messo lo zampino in alcuna marcatura nelle precedenti sette gare contro i piemontesi nel torneo. Inoltre, quella granata potrebbe diventare la prima avversaria contro cui il classe ’92 segna sia all’andata che al ritorno in questo campionato