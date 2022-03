Così Beppe Marotta a Sky Sport:

"Le statistiche aiutano per un'analisi più completa, ma il mese di gennaio ha rappresentato una compressione di impegni davvero notevole. Dobbiamo venirne fuori il prima possibile. Sono venuti a mancare i big tutti insieme? E' vero, ma va preso in considerazione anche il periodo: forse l'inizio di stagione è stato fuori dall'ordinario, questo sicuramente meno. Cerchiamo la determinazione e la voglia di fare risultati. La società è molto contenta del percorso di Inzaghi per risultati e rendimento della squadra, siamo convinti che questo periodo di involuzione sarà superato agevolmente. Ribadisco tutte le sue capacità e la professionalità del gruppo. Nello sport non bisogna avere paura di mantenere alta l'asticella: lottiamo per la seconda stella, ma riconosceremo se altri saranno più bravi di noi. Stiamo crescendo anche in Europa superando il girone, questa squadra ha acquisito esperienza. Il sorteggio ci è stato contrario con il Liverpool, ma ce la giocheremo fino in fondo. Super Lega? L'Inter ha fatto dichiarazioni molto precise in passato, ora siamo concentrati sui nostri obiettivi stagionali"