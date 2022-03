La squadra di Inzaghi si sblocca nel segno di Lautaro e Dzeko, batte 5-0 la Salernitana e vola al comando in attesa di Napoli-Milan domenica sera. Brividi in avvio con Verdi, ma è la serata del 'Toro': traversa e vantaggio al 22' per l'argentino che non segnava da dicembre proprio contro i granata. Poi Lautaro fa 50 gol in nerazzurro sempre su assist di Barella e insacca il tris nella ripresa grazie a Dzeko, che a sua volta fa doppietta sfruttando gli inviti di Gosens e Dumfries

PAGELLE