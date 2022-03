Probabili formazioni di Lazio-Venezia

Zaccagni più di Pedro per affiancare in avanti Immobile e Felipe Anderson. Squalificato Marusic, Sarri sceglie Lazzari. Emergenza tra i pali per Zanetti: toccherà a Mäenpää. Nani nel tridente al posto dello squalificato Aramu. Le probabili formazioni di Lazio-Venezia, in diretta dalle ore 20:45 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

La Lazio si prepara ad accogliere il Venezia nel posticipo del lunedì. La squadra di Maurizio Sarri è alla ricerca di punti importanti per continuare a coltivare il sogno Champions League e per dare seguito alla vittoria maturata alla Domus Arena contro il Cagliari. Il Venezia, terzultimo, cerca punti in chiave salvezza. Cambio di modulo per i lagunari: senza lo squalificato Aramu, Zanetti sceglie il 4-3-3, con Nani e Okereke a supporto di Henry. Lazio-Venezia, in diretta dalle ore 20.45 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Lazio, Zaccagni per completare il tridente leggi anche I migliori attaccanti italiani del '22. CLASSIFICA Maurizio Sarri conferma il classico 4-3-3. Tra i pali toccherà a Strakosha. Sulla destra, Lazzari è in vantaggio su Patric per sostituire lo squalificato Marusic. Completeranno il reparto Hysaj a sinistra e la coppia Luiz Felipe-Acerbi al centro della difesa. Mediana confermata, con Luis Alberto e Milinkovi-Savic che affiancheranno Lucas Leiva. In avanti, Maurizio Sarri sceglie Zaccagni al fianco di Felipe Anderson e Ciro Immobile. Pedro partirà dalla panchina. LAZIO (4-3-3) la probabile formazione: Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.