Dopo che il Giudice Sportivo aveva accolto il ricorso della Salernitana, oggi la Corte Sportiva d'Appello ha respinto quello del Venezia, che voleva la vittoria a tavolino per 3-0 per la gara dell'Arechi che non si è disputata lo scorso 6 gennaio a causa delle positività al gruppo squadra granata. Il Venezia ora può fare nuovo appello al Collegio di Garanzia

Salernitana-Venezia dovrà giocarsi: dopo la decisione del Giudice Sportivo dello scorso 19 febbraio, oggi è arrivata la conferma anche da parte della Corte sportiva d'Appello, che ha così respinto il ricorso del club lagunare, che voleva la vittoria a tavolino per la partita che non si è disputata lo scorso 6 gennaio. La data in cui si svolgerà il match è ancora da decidere. Al Venezia ora resta solo il terzo appello, presso il Collegio di Garanzia.

Il testo del comunicato ufficiale leggi anche Figc dà ok a tesseramento giovani ucraini in fuga Questo è il testo integrale del documento divulgato dalla Figc: "La Corte Sportiva d'Appello nazionale, composta da Lorenzo Attolico, Andrea Lepore, Daniele Cantini e Antonio Cafiero, nell'udienza fissata il 10 marzo 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 196/CSA/2021-2022, proposto dalla società Venezia F.C. S.R.L. in data 21.02.2022 avverso la decisione in merito alla gara Salernitana/Venezia del 06.01.2022; Uditi gli Avv.ti Mattia Grassani e Gianmaria Daminato per la reclamante, gli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Salvatore Sica e Francesco Fimmanò per la società U.S. Salernitana; ha pronunciato il seguente dispositivo: respinge il reclamo in epigrafe".