Allo stadio Maradona si affrontano Spalletti e Allegri. Padroni di casa reduci da due vittorie in altrettante gare, bianconeri che devono riscattare il ko casalingo contro l'Empoli. Nel Napoli ci sono Anguissa ed Elmas, panchina per Zielinski. Juve col tridente inedito Kulusevski-Morata-Bernardeschi, in difesa la coppia Bonucci-Chiellini