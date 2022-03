A Marassi il Genoa cerca punti salvezza contro il Torino. Blessin, ancora a caccia del primo successo, si affida a Destro come prima punta. Alle sue spalle il tridente Melegoni-Amiri-Portanova. Juric sceglie Pjaca e Pobega a supporto di Belotti in avanti. Diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD