Probabili formazioni di Roma-Lazio

Alle 18 si gioca il derby numero 155 nella storia della Capitale: Mou recupera Pellegrini, destinato a un posto da titolare alle spalle di Abraham. Il favorito per affiancarlo è Mkhitaryan, con Zaniolo a rischio panchina. Sarri, senza Zaccagni, punta su Pedro nel tridente con Felipe Anderson e Immobile. In difesa rientra Marusic Condividi

Un derby con vista sull'Europa. Alle 18 Roma e Lazio si affrontano nella stracittadina della Capitale numero 155 della storia. Di fronte la squadra di José Mourinho, fresca di accesso ai quarti di finale di Conference League nella doppia sfida contro il Vitesse, e quella di Maurizio Sarri, che nell'ultimo turno di campionato ha regolato per 1-0 il Venezia all'Olimpico. Alla partita Lazio e Roma arrivano separate da un punto: 49 quelli di Immobile e compagni, quinti a +1 proprio sui giallorossi e sull'Atalanta. Curiosità: qualora la squadra di Sarri dovesse imporsi anche al ritorno, si tratterebbe della prima volta dal novembre del 2012 che riesce a centrare il successo in due incontri di fila contro la Roma. I giallorossi, però, sono imbattuti da otto gare di campionato (4 vittorie e 4 pareggi) e contro i “cugini” non perdono in casa dal 30 aprile 2017.

La probabile formazione della Roma leggi anche Mou: "Voglio una Roma vincente. Pellegrini gioca" A parte il lungodegente Spinazzola, Mourinho avrà tutto il gruppo a disposizione. Anche Lorenzo Pellegrini, recuperato in extremis dalla tonsillite e destinato a un posto da titolare. Il dubbio più grande riguarda Zaniolo: il numero 22 potrebbe finire in panchina ma la decisione definitiva arriverà solo nel corso della riunione tecnica prepartita. Conferma per la difesa a 3, con Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. In fascia i favoriti sono Karsdorp e il giovane Zalewski, con Sergio Oliveira e Cristante in mezzo al campo. Accanto a Pellegrini, come trequartista alle spalle di Abraham, potrebbe essere avanzato Mkhitaryan.

ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho

La probabile formazione della Lazio leggi anche Sarri: "Derby è unico. Battuta Mou? Non fumo più" La certezza per Maurizio Sarri è l'assenza di Zaccagni, squalificato. Al suo posto nel tridente ci sarà l'ex Pedro accanto a Immobile (fresco di sorpasso su Silvio Piola tra i marcatori biancocelesti) e Felipe Anderson. Più complicata la situazione in mezzo: Cataldi torna a disposizione ma potrebbe partire dalla panchina. Luis Alberto è rimasto parzialmente a riposo ma dovrebbe partire titolare (ovviamente c'è Basic come alternativa) accanto a Leiva e Milinkovic-Savic. In difesa rientra Marusic a sinistra, con Lazzari a destra e Luiz Felipe e Acerbi a formare la coppia centrale davanti a Strakosha.