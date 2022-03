Due clamorosi errori della difesa del Venezia regalano tre punti preziosi alla Sampdoria nella corsa salvezza. Per due volte ne ha approfittato Caputo che ha realizzato prima su un'incertezza di Maenpaa e poi su un errore di Fiordilino. Con la vittoria la Samp raggiunge quota 29 in classifica mentre il Venezia resta a quota 22 insieme al Genoa in piena zona retrocessione