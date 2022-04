Juventus-Inter 0-1: video, gol e highlights

Va all'Inter il big match dello Stadium tra mille emozioni. Parte meglio la Juve: al 9' traversa di Chiellini, poi Allegri perde Locatelli per infortunio. Nel recupero Calhanoglu sbaglia su rigore ma si ripete dopo analisi Var: il turco calcia di nuovo e segna l'1-0 che sarà decisivo. Nella ripresa pericolosi di nuovo Dybala e Vlahovic, poi anche un palo per Zakaria. Inter -3 da Milan (in campo lunedì sera su Sky) e Napoli (coi nerazzurri che devono sempre recuperare una partita). Resta a quota 59 la Juve

