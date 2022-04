Probabili formazioni di Lazio-Sassuolo

Sarri con Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni cerca la vittoria per dimenticare il brutto derby contro la Roma; Dionisi senza Maxime Lopez e Berardi per continuare la striscia positiva in campionato. Di seguito, tutte le ultime sulle probabili scelte dei due allenatori

Torna in campo la Serie A e dopo Spezia-Venezia sarà il turno di Lazio-Sassuolo . La squadra di Sarri è chiamata a rispondere con una buona prestazione dopo la brutta sconfitta nel derby contro la Roma che ha fatto arrabbiare il suo allenatore. Il Sassuolo invece non vuole fermare la striscia positiva in campionato (viene da sei risultati utili consecutivi, di cui due pareggi e quattro vittorie). Calcio d'inizio allo Stadio Olimpico di Roma alle 18:00 di questo sabato.

Tre cambi per Sarri: la probabile della Lazio

Rispetto al derby contro la Roma, Maurizio Sarri va verso tre cambi di formazione. In porta, confermato Strakosha. In difesa torna Lazzari, mentre Patric prenderà il posto di Luiz Felipe accanto ad Acerbi. Dall'altro lato c'è Marusic anche se non è al top delle condizioni (se non ce la dovesse fare è pronto Hysaj). In mezzo al campo giocherà Lucas Leiva: accanto a lui gli indispensabili Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In attacco, da segnalare l'assenza di Pedro squalificato: al suo posto ci sarà Zaccagni, mentre sull'altra fascia spazio a Felipe Anderson. Nel mezzo, bomber Ciro Immobile, che andrà alla ricerca del ventiduesimo gol stagionale in campionato.