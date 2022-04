L'allenatore biancoceleste chiede risposte dopo la pesante sconfitta nel derby contro la Roma: "Pretendo un finale di stagione di livello, sono arrabbiatissimo con i giocatori e con me stesso. Con i giallorossi una partita inspiegabile. Il mio futuro? Penso solo al Sassuolo". Idee chiare su Immobile: "Sta diventando il capro espiatorio di una situazione, al suo posto saprei cosa fare con la Nazionale. Ma sta a lui decidere" 31^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI - I CAMPETTI Condividi

Dimenticare la pesantissima sconfitta arrivata nel derby contro la Roma e riprendere immediatamente il cammino in campionato. Obiettivi chiari per la Lazio, che alla ripresa del campionato affronterà il Sassuolo all'Olimpico. Una partita complicata per i biancocelesti di Maurizio Sarri, che in conferenza stampa ha chiesto una reazione ai suoi per concludere al meglio la stagione: "Al di là del piazzamento, mi aspetto che in queste ultime otto partite venga fuori il carattere. Mi aspetto un finale di stagione buono da tutti - ha detto l'allenatore -, anzi lo pretendo. È questo il modo per riscattare il derby. Contro la Roma il nostro atteggiamento è stato inspiegabile, la partita era già finita dopo un minuto. Ho provato ad intervenire, ma evidentemente non l'ho fatto nel modo giusto. Sono arrabbiatissimo, con i calciatori e con me stesso. Di recente sembravamo andare meglio, purtroppo siamo ricaduti nella domenica meno opportuna. Dobbiamo lavorare per capire se la colpa è del carattere di alcuni giocatori".

"Il mio futuro? Penso solo al Sassuolo" LAZIO Ansa: Raul Moro picchiato e derubato dell'auto In settimana è arrivato anche un confronto con il presidente Lotito: "Ci siamo visti e l'obiettivo era quello di parlare con i giocatori. L'ho fatto prima io - ha spiegato Sarri -, poi il presidente. Il motivo del nostro incontro è stato questo. Il futuro? Per me il futuro è il Sassuolo". Pochi dubbi anche sull'impegno dei giocatori in scadenza di contratto: "Io voglio sperare di avere a disposizione dei professionisti di alto livello, questi sanno che non esistono partite inutili. Ogni partita può avere dei risvolti, positivi o negativi. Quindi voglio sperare che tutti daranno il 100% fino alla fine".