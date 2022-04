Tre punti d'oro per la squadra di Sarri dopo lo 0-3 nel derby, battuto 2-1 il Sassuolo e provvisorio 5° posto aspettando Roma e Atalanta. Nel primo tempo meglio i biancocelesti, avanti con il sinistro di Lazzari dopo la chance di Scamacca. Tante le occasioni non sfruttate per raddoppiare, Frattesi sfiora la beffa colpendo il palo prima dell'intervallo. Il raddoppio è di Milinkovic-Savic in posizione regolare sull'assist di Luis Alberto. I neroverdi accorciano al 94' con Traoré e cadono dopo 6 partite

PAGELLE