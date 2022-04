La sfida di San Siro chiude la 31^ giornata del campionato di Serie A. Il Milan ha bisogno dei tre punti per continuare il suo cammino in vetta alla classifica di Serie A. Il Bologna arriva a questo match dopo il ko casalingo contro l'Atalanta. Pioli schiera Tonali a centrocampo e Giroud in attacco. Bologna con Barrow-Aebischer più Arnautovic. Segui Milan-Bologna stasera alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K. Disponibile su Sky Go, anche in HD