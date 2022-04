Si chiude con la vittoria del Bologna per 2-0 la 32^ giornata di Serie A. Al Dall’Ara la squadra di Mihajlovic (guidata in panchina da Tanjga) trova entrambi i gol nel secondo tempo, dopo aver rischiato sull’occasione Samp per Caputo: Arnautovic firma il vantaggio all’ora di gioco, mettendo in rete da pochi passi sull’assist di Dijks, poi grazie a una bella giocata serve il bis (dopo due legni colpiti dallo stesso attaccante e Sansone) che chiude i giochi

