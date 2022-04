Seconda vittoria di fila per la squadra di Inzaghi che, dopo l'1-0 alla Juve, supera 2-0 l'Hellas e con una partita in meno sale a -1 dal Milan (impegnato domenica a Torino). Ottimo primo tempo dei nerazzurri, subito pericolosi con Perisic che serve il cross del vantaggio a Barella. Correa sfiora il bis, trovato da Dzeko grazie alla sponda aerea nuovamente di Perisic. Bravo Handanovic su Simeone, dopo l'intervallo male Ceccherini. Calhanoglu vicino al tris, lui come D'Ambrosio fermato da Montipò e dal palo

PAGELLE