Probabili formazioni di Atalanta-Hellas Verona

Luci accese stasera al Gewiss Stadium per il secondo dei due match di Serie A in programma in questo lunedì di Pasquetta. L'Atalanta, reduce dall'eliminazione in Europa League contro il Lipsia e dalla sconfitta in campionato contro il Sassuolo di domenica scorsa, ospita l'Hellas Verona per provare a rilanciare la corsa per una qualificazione in Europa (la Dea attualmente occupa l'8° posto a -5 dalla Fiorentina sesta, ma con una giornata in meno). La squadra di Tudor invece arriva serena e senza troppe pressioni, grazie ai 45 punti già ottenuti in campionato. Calcio d'inizio alle 21 per l'ultimo match in programma in questa 33^ giornata di Serie A.