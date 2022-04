Cagliari-Sassuolo 1-0: video, gol e highlights

Il Cagliari rialza la testa dopo 5 ko di fila e trova un successo fondamentale in ottica salvezza contro un Sassuolo poco brillante. A decidere la partita il gol di Deiola, bravo a superare Consigli nel finale del primo tempo. Nella ripresa occasioni migliori ancora per i rossoblù, vicini più volte al raddoppio: nei minuti finali auto-palo di Djuricic, in campo a 175 giorni di distanza dall'ultima volta. Il Cagliari si porta a quota 28 punti in classifica: le lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto ora sono 6