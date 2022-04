Juventus-Bologna 1-1: video, gol e highlights

La Juve rimonta sull'1-1 il Bologna nel quinto minuto di recupero con Vlahovic e coi rossoblù in nove uomini. Tante emozioni allo Stadium che ha visto il primo ritorno di Del Piero dell'addio del 2012. Sblocca Arnautovic, poi caos Var nel finale: la Juve chiede rigore per un fallo su Morata, ma la revisione al monitor assegna punizione dal limite e rosso a Soumaoro. Dunque espulso anche a Medel per proteste. Al 95' l'1-1 finale

