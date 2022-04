Un gol alla "Holly & Benji" confezionato in pieno recupero da Morata e Vlahovic salva la Juve contro un Bologna che si era portato in vantaggio con il solito Arnautovic, per poi restare in 9 uomini per un finale di fuoco. Ecco i voti del match dell'Allianz Stadium

JUVE-BOLOGNA 1-1, CRONACA E TABELLINO