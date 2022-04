Ancora un passo falso in casa per il Napoli nel big match di Pasquetta, 1-1 strappato dalla Roma al 91' che costa il 3° posto in classifica a -4 dal Milan. La sblocca all'11' su rigore Insigne, causato da Ibanez su Lozano. Il messicano impegna Rui Patricio, Osimhen rischia l'autogol deviando sulla traversa la punizione di Pellegrini. Nella ripresa Abraham spreca come Mancini, proteste giallorosse per il contatto tra Zaniolo (ammonito e diffidato) e Meret. La pareggia il neoentrato El Shaarawy nel recupero

PAGELLE