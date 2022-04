Luis Muriel, che contro il Sassuolo nell’ultimo turno di Serie A ha realizzato il suo 25° gol da subentrato nel torneo, record nell’era dei tre punti a vittoria condiviso con Matri – non è ancora riuscito ad andare a bersaglio in due presenze di fila nel campionato in corso. Due firme per il colombiano contro il Verona – entrambe in casa – nella competizione: con la Sampdoria, il 25 ottobre 2015, e in nerazzurro, il 7 dicembre 2019 su calcio di rigore.