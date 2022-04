A distanza di 12 turni dall'ultima vittoria, la Salernitana si prende la sfida salvezza a Marassi e continua a sperare. Battuta 2-1 la Sampdoria quintultima, mentre i granata in coda restano a -9 dal Cagliari ma con due partite da recuperare. Clamoroso uno-due in avvio dei granata, a segno con Fazio di testa ed Ederson nei primi 6 minuti. Accorcia Caputo alla mezz’ora, ripresa all’assalto per la squadra di Giampaolo che tuttavia non sfonda e resta coinvolta nella lotta per non retrocedere

