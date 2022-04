Terzo successo di fila della squadra di Cioffi, 4-1 all'Empoli che viceversa non vince addirittura da quattro mesi. La sblocca subito la sfortunata autorete di Ismajli su cross di Molina. Chance per Success e Makengo, loro come Asllani fermato da Silvestri. Dopo l'intervallo splendido il raddoppio di Deulofeu, accorcia Pinamonti su rigore (penalty ripetuto dopo la parata di Silvestri ma con l’ingresso anticipato dei giocatori in area). Nel finale la chiudono Pussetto e Samardzic

PAGELLE