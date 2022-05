Il Torino non perde da cinque partite di Serie A (2 vittorie, 3 sconfitte) e ha registrato quindi la striscia migliore di imbattibilità in Serie A in questo campionato sotto la guida di Juric: in generale nel 2022 ha pareggiato in sette partite, solo il Genoa con otto ha collezionato più pareggi nei maggiori cinque campionati europei nel periodo.