Dopo il pareggio di Leicester in Conference League, la Roma si rituffa in campionato con tuttta l'intenzione di riconquistare il quinto posto in classifica. Mourinho cambia a tanto. A centrocampo spazio per Veretout e Carles Perez, in attacco coppia formata da Zaniolo e Feliz. Diversi cambi anche nel Bologna: giocano Bonifazi e Kasius, Orsolini dal 1'. C'è Arnautovic. Calcio d'inizio alle 20.45