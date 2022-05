La Fiorentina non ha subito gol in otto delle 17 partite interne di questo campionato, la squadra viola potrebbe arrivare a nove clean sheet casalinghi in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal torneo 2011/12. In più solo Inter (39) e Milan (37) hanno guadagnato più punti in casa in questo campionato rispetto alla Fiorentina (35, come la Roma).