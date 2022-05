Si chiude con il punteggio di 1-1 il confronto tra Sassuolo e Udinese, con i padroni di casa che agganciano il Toro al 10° posto. Apre le marcature Scamacca che, sotto porta col destro, angola in modo vincente l'assist di Raspadori. Pereyra e Nehuen Perez non trovano di un soffio la risposta da parte friulana, ma ci pensa Nuytinck a regalare un punto alla squadra di Cioffi, ribadendo in rete dopo la respinta corta di Consigli

