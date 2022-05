Partita decisa a metà ripresa da un errore di Pobega che in uscita dalla propria metacampo perde un pallone sanguinoso. Fabian Ruiz se ne impossessa e vola verso l'area di rigore granata trovando il sinistro vincente con una deviazione di Djidji. Poco prima Berisha aveva deviato in angolo un rigore di Insigne. Napoli che consolida il suo terzo posto in classifica a quota 73. Il Torino resta a 47 punti