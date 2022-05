Spezia-Atalanta 1-3: video, gol e highlights

I nerazzurri vincono una partita fondamentale e rimangono in corsa per una qualificazione europea. Al Picco Atalanta in vantaggio con Muriel nel primo tempo, poi il pareggio dello Spezia con Verde. Nella ripresa la squadra di Gasperini passa ancora con Djimsiti, al primo gol in campionato, mentre nel finale a chiudere il discorso ci pensa Pasalic, alla quarta rete consecutiva. Per gli uomini di Thiago Motta è il quarto ko consecutivo: il discorso salvezza non è ancora chiuso