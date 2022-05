La partita di oggi segna il ritorno in panchina di Sinisa Mihajlovic che nel prepartita ha parlato così: "Obiettivo era tornare alla normalità, per questo ho fatto di tutto per esserci oggi coi miei ragazzi. L’ho fatto per loro, non era facile. Ora sono nel mio habitat naturale. I miei giocatori nei giorni del mio ricovero mi hanno reso orgoglioso, facendomi sentire meno pensanti le cure che dovevo fare. Ora gli ho chiesto di regalarmi anche questa vittoria"