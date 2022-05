Probabili formazioni di Cagliari-Inter, dubbio in attacco per Inzaghi

Dubbio in attacco tra Correa e Dzeko per Inzaghi, che ritrova Bastoni dal 1' in campionato. Agostini si affida agli stessi undici di Salerno, con Marin ancora in panchina, Joao Pedro e Pavoletti in attacco. All'andata finì 4-0 in favore dei nerazzurri

La domenica di Serie A si chiuderà con il posticipo delle 20.45 tra Cagliari e Inter. La squadra sarda - reduce da una sola vittoria nelle ultime nove partite - cerca tre punti fondamentali in chiave salvezza per scavalcare la Salernitana, attualmente in diciassettesima posizione, per poi giocarsi tutto all'ultima giornata contro il Venezia già retrocesso. Di contro l'Inter arriva con il morale alto alla sfida dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus. I nerazzurri vogliono i tre punti per tenere ancora aperta la lotta scudetto. All'andata finì 4-0 per i nerazzurri con doppietta di Lautaro Martinez, Calhanoglu e Sanchez.

Cagliari, conferma per gli undici di Salerno: la probabile leggi anche Spezia salvo, Venezia in B: la situazione Alessandro Agostini riconfermerà gli undici che hanno ottenuto un pareggio nel recupero contro la Salernitana. Spazio dunque ad Altare, Lovato e Ceppitelli in difesa, con Bellanova e Lykogiannis sugli esterni a centrocampo. In mediana giocheranno ancora Deiola, Grassi e Rog, solo panchina per Marin e Baselli. In attacco confermato il duo formato da Joao Pedro e Pavoletti, con Keita pronto a subentrare.

CAGLIARI (3-5-2) Probabile formazione: Cragno; Altare, Ceppitelli, Lovato; Bellanova, Rog, Grassi, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Agostini.

Inter, ballottaggio in attacco tra Dzeko e Correa: la probabile leggi anche Inter, riecco Bastoni. Ballottaggio Dzeko-Correa Simone Inzaghi si affida al classico 3-5-2. In difesa torna Bastoni a sinistra nel trio completato da Skriniar e De Vrij. Sugli esterni, conferma per Perisic - in ottimo stato di forma - mentre a destra torna Dumfries dopo la panchina iniziale in Coppa Italia. A centrocampo giocheranno i "soliti tre": Barella, Brozovic e Calhanoglu. In avanti c'è l'unico vero dubbio di formazione per chi affiancherà Lautaro Martinez: Correa è favorito su Dzeko, ma Inzaghi scioglierà il dubbio solo dopo la rifinitura.