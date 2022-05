I nerazzurri proseguono la preparazione in vista della trasferta di Cagliari di domenica sera, fondamentale per tenere vivo il sogno scudetto. Attesi tre cambi rispetto alla formazione che ha battuto la Juve nella finale di Coppa Italia. A sinistra della difesa dovrebbe tornare Bastoni (in alternativa è pronto Dimarco), sull'esterno di destra del centrocampo a cinque Inzaghi pronto a dare spazio a Dumfries. In attacco Correa verso una maglia da titolare al fianco di Lautaro, con Dzeko in panchina