Con la vittoria del Milan, l'Inter va a Cagliari per continuare a sperare nello Scudetto. I nerazzurri devono vincere le ultime due gare e sperare in qualche passo falso dei rossoneri. Inzaghi conferma la coppia Dzeko-Lautaro, in campo ancora Darmian a destra e Perisic a sinistra. Agostini manda in campo Marin e non Deiola. Joao Pedro-Pavoletti in attacco