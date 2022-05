Empoli-Salernitana 1-1: video, gol e highlights

In Empoli-Salernitana le occasioni non sono mancate e le emozioni sono state tantissime. Apre le marcature Cutrone nel primo tempo, nella ripresa entra Bonazzoli e pareggia in rovesciata. Poi l'episodio chiave: calcio di rigore nel finale concesso ai campani dopo la revisione al Var, sul dischetto si presenta Perotti che però sbaglia. Parata di Vicario, protagonista di una partita super con almeno tre interventi straordinari. La squadra di Nicola dovrà guadagnarsi la salvezza all'ultima giornata contro l'Udinese