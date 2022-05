Il Venezia già retrocesso prova a onorare il suo campionato nella difficile trasferta dell'Olimpico contro la Roma. Mourinho manda in campo dal 1' Spinazzola che torna titolare dopo l'infortunio patito agli Europei con la Nazionale. Pellegrini e Perez alle spalle di Abraham. Soncin si affida alla coppia Aramu-Okereke. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD